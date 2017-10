1. Handschuhe tragen



Sie sind nicht nur gut gegen die Kälte, sondern schützen uns besonders an öffentlichen Orten, wie Tram oder S-Bahn gegen Viren und Bakterien. Denn wenn wir den Zug-Knopf drücken und uns danach die Augen oder die Nase reiben, sind Krankheitserreger bereits auf dem Weg in unseren Körper.

2. Nase duschen



Nicht nur der Körper muss sauber bleiben, auch die Nase! Dafür gibt es in der Apotheke spezielle Flüssigkeiten. Und so haben Erreger, die in erster Linie durch die Nase und die Augen in den Körper gelangen, keine Chance.

3. Sex



Am besten mit Orgasmus! Denn Zürcher Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Abwehrkräfte danach um ganze 30 Prozent ansteigen. Dafür muss man sich mindestens zwei Mal in der Woche Zeit für die schönste Nebensache der Welt nehmen.

4. An der frischen Luft spazieren



Gerade im Herbst und Winter schadet die zu warme Heizungsluft unserem Immunsystem. Die kühle Luft ist da wirklich besser! Unsere Schleimhäute können austrocknen, wenn man zu lange in vier Wänden weilt und so extrem anfällig für Krankheitserreger werden.

5. Hände waschen und desinfizieren



Obwohl man das schon als Kind gelernt hat, setzt man das im Erwachsenenalter zu wenig um. Am besten man wäscht sich mindestens fünf Mal täglich mit Seife die Hände und trocknet sie mit einem sauberen Tuch ab. Desinfektionsmittel für unterwegs sind ebenfalls nötig! Studien der Universität Michigan haben ergeben, dass Händewaschen Atemwegerkrankungen um 20 Prozent reduzieren kann. Ausserdem soll man darauf achten, Nägel nicht zu kauen und auch sonst seine Finger möglichst wenig in der Nähe des Mundes zu haben.

6. Keine Stofftaschentücher



Manche Menschen tragen stets ein Stofftaschentuch bei sich und es mag auch schöner aussehen, doch, um eine Erkältung zu vermeiden, soll man nur Papier-Taschentücher brauchen. Diese sind viel hygienischer.

7. Genügend schlafen



Im Bett pfusen ist sowieso supertoll, je länger, desto besser. Aber mindestens sieben Stunden pro Nacht sollten es sein. Laut einer Studie der Carnegie-Mellon-Universität in Pittsburgh riskieren Menschen, die weniger schlafen, etwa dreimal schneller eine Erkältung!

8. Fussbäder



Hände, Kopf und Füsse sollen nie frieren. Bevor man zu Hause in warme Kuschelsocken schlüpft, soll man seinen Füssen ein Bad gönnen, wobei die Temperatur langsam gesteigert werden soll. Das fühlt sich nicht nur gut und entspannend an, sondern beugt auch Erkältung vor.

9. Arbeitsplatz putzen



Bakterien lauern überall, auch dort, wo du besonders viel Zeit verbringst - nämlich an deinem Arbeitsplatz. Deswegen sollst du zwischendurch mal deinen Tisch ordentlich abstauben und deine Computertastatur und das Telefon desinfizieren.