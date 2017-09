Erneuter Zwischenfall in London: Nach Sicherheitsalarm Bahnhof Fulham evakuiert

Einen Tag nach dem Anschlag an der Station Parsons Green im Westen Londons mit 29 Verletzten kommt es in der britischen Hauptstadt erneut zu einem Zwischenfall an einem Bahnhof. Nach einem Alarm wurde die Fulham Broadway Station evakuiert.

