Erst der Regen, dann der Pflotsch: Jetzt wirds auch ganz unten weiss

In den Bergen wurde die Wintersaison bereits eingeläutet – nun stösst die kalte Jahreszeit definitiv auch in die tiefen Lagen vor. Auf Regen und kräftigen Wind, der teilweise sogar Orkanstärke annehmen dürfte, folgt pünktlich zum Wochenanfang der Schnee.

Morgen dürfte die Schneefallgrenze auf 700 bis 1000 Meter fallen, prognostiziert MeteoNews. Und in der Nacht auf Montag sinkt sie weiter – auf bis zu 400 Meter.

In etwas erhöhten Regionen könne daher zum Wochenbeginn nicht nur mit einzelnen Flöckchen, sondern durchaus mit einer «geschlossenen Schneedecke» zu rechnen sein, so die Wetterexperten. Nur zur Stippvisite vorbeikommen dürfte der Schnee hingegen in ganz tiefen Lagen.

Bis Dienstag rechnen die Meteorologen mit bis zu 50 Zentimetern Neuschnee auf 1000 Metern, auf 1500 bis 2000 Metern Höhe gar mit bis zu einem Meter. Im Flachland hingegen wird aus dem Schnee schon rasch wieder Regen: MeteoNews prognostiziert 30 bis 60 Liter pro Quadratmeter. (lha)