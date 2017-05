Es geht um Drohungen, Waffen und Sprengstoff! Abtwiler Häsli-Papi hinter Gittern

Tierschützer Ueli Bichsel (66) sitzt in Untersuchungshaft – wegen Widerhandlungen gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz. Die Polizei führte am Samstag eine Razzia auf seinem Gnadenhof für Häsli in Abtwil AG durch. Augenzeugen sprechen von einem Grosseinsatz: Rund zehn Beamte verhaften den Rentner am Nachmittag um 15 Uhr. Dann tragen sie Material in Spezialkisten weg.

Die Festnahme schockiert. Immerhin kannte man Bichsel als liebevollen Menschen. BLICK berichtete noch an Ostern über seinen Gnadenhof für Häsli, wo Langohren aus schlechter Haltung unterkommen (BLICK berichtete).

«Es wurden Waffen sichergestellt»

Bunkerte der Tierschützer womöglich Gewehre und Granaten im Heu? Die Aargauer Staatsanwaltschaft sagt klar, «es wurden Waffen sichergestellt». Aus ermittlungstaktischen Gründen bleibt Zahl und Art der beschlagnahmten Objekte geheim. Sprecherin Fiona Strebel hält dafür deutlich fest: «Widerhandlungen gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz sind keine Bagatelldelikte, sondern Vergehen.»

Entsprechend hoch ist die geforderte U-Haft von drei Monaten. «Es besteht dringender Tatverdacht sowie Verdunklungsgefahr», sagt Strebel. Heisst: Die Staatsanwaltschaft will verhindern, dass der Beschuldigte nun Dritte beeinflusst.

Bedrohte der Tierschützer also jemanden? «Das ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen», so Strebel. BLICK weiss: Zur Razzia kam es wegen einer Anzeige. Angeblich prahlte Bichsel mit seinen Waffen.

Davon hört Nachbar Kurt Bütler (49) das erste Mal: «Mir gegenüber erwähnte Ueli nie Waffen.» Der Monteur hat sein Lager direkt neben dem Häslihof und kennt den Beschuldigten gut: «Er ist ein netter Typ, vor dem ich keine Angst habe.»

Nachbar Buehlmann (62) fürchtet sich

Dagegen fühlt sich Nachbar Alois Buehlmann (62) nun unsicher. Er hofft, «dass die Polizei genau abklärt, was Bichsel mit dem illegalen Material vorhatte».

Wenigstens sind die Häsli vorerst versorgt. Der Schweizer Tierschutz und Anwohnerin Ramona Höffel (46) kümmern sich um den Hof: «Zurzeit bin ich täglich sechs Stunden hier», sagt Höffel. Sie stellt klar: «Die Hasen sind wohlauf.»