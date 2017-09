Es ging um die Präsidenten-Altersgrenze: Schlägerei im Parlament von Uganda

Im Streit um die Altersgrenze für Präsidenten in Uganda haben sich Abgeordnete im Parlament geprügelt. Bereits vor der ersten Lesung des umstrittenen Antrags am Dienstag in Kampala waren die Parlamentsmitglieder aneinandergeraten.

