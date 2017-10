Es ist schon seine dritte Rettung am Bahnhof Stadelhofen: Brezel-Beck Senat Iseni (31) rettet Baby vom Gleis

Senat Iseni (31) aus Dietikon ZH hat gestern einem Baby das Leben gerettet. «Plötzlich habe ich panische Schreie gehört», beginnt der Chef des Brezelkönig-Stands am Bahnhof Zürich-Stadelhofen zu erzählen. «Da sah ich einen Kinderwagen auf den Schienen liegen.»

Zuvor wollte eine Mutter (34) ein Zugticket lösen, wandte sich nur kurz von ihrem Kinderwagen ab. Darin lag ihr vier Monate altes Baby. Doch dann der Horror für jede Mutter: Der Kinderwagen rollt los – und kippt über die Kante des Perrons aufs Gleis. Die Mutter gerät in Panik, springt ebenfalls aus Gleisbett. Aber: Sie schafft es in ihrer Aufregung nicht, das Baby zu bergen.

«Ich hab den Wagen wieder hochgezogen»

Iseni zögert keine Sekunde und sprintet zusammen mit zwei seiner Angestellten zu den Schienen. «Es waren aber sicher insgesamt acht Passanten, die sofort losgerannt sind. Ich war überrascht ob der grossen Zivilcourage», meint der Alltagsheld. Besonder beeindruckt habe ihn ein pensionierter SBB-Billet-Kontrolleur: «Der hat besonder tatkräftig mit angepackt!»

Gemeinsam heben sie den Kinderwagen hoch. «Ich stand oben auf der Kante, habe den Wagen wieder hochgezogen», erzählt der Brezelkönig-Chef weiter. Keine Minute später donnert ein Zug über ein Babytuch, das auf dem Gleis liegen geblieben ist. Das Baby bleibt unverletzt.

Glück im Unglück: Unter den zufällig anwesenden Pendlern befindet sich eine Ärztin, die sich sofort um das Baby kümmert. Und eine Psychologin, welche die Mutter zu beruhigen versucht.

Brezel-Beck zog schon drei Personen vom Gleis

Der zupackende Brezelbäcker hat in seinen zehn Jahren am Bahnhof Stadelhofen schon drei Menschen von den Schienen geholt. Weil er 2014 einen Betrunkenen vor einem einfahrenden Zug rettete, wurde er gar für den Prix Courage nominiert. Dann verfinstert sich das Gesicht des Brezelbäckers: «Die dritte Person hat versucht, sich umzubringen – daran mag ich mich lieber nicht erinnern.»

Was Iseni wichtig ist: «In manchen Onlinekommentaren wurde die Mutter übel beschimpft. Das ist nicht okay! Unseren Kunden rollen regelmässig die Kinderwagen davon, wenn sie bei uns Brezel kaufen.» Grund: Der ganze Platz ist leicht abschüssig. «Nur sieht man das nicht wirklich», so der Retter.