Es ist winterlich kalt geworden: Sturm bringt Schnee

Ein Sturm hat die Schweiz deutlich abgekühlt. Seit gestern gab es reichlich Regen, Schnee und Wind. In den Bergen blieb entlang des Alpennordhangs verbreitet 30 bis 50 Zentimeter Neuschnee liegen, in exponierten Lagen auch mehr. Das schreibt der Wetterdienst Meteonews in einer Mitteilung heute Montagmorgen.

Die Schneefallgrenze variiert zwischen 400 und 700 Metern.

Heikle Lawinensitutation

Es ist verbreitet mit starkem bis stürmischem Wind zu rechnen. «Die Lawinensituation ist in der Folge heikel», schreibt Meteonews weiter. Tourengeher, Variantenfahrer und Schneeschuhwanderer seien gewarnt.

Die kalte Nordluft wird am Alpennordhang gestaut. Temeperaturmässig sind heute deshalb auch im Flachland höchstens 5 Grad angesagt. Bis morgen wird sich daran auch nichts ändern. Im Süden liegt die Höchsttemperatur bei 13 Grad. (noo)

