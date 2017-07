Es steuert sich selber: Das neuste US-Kriegsschiff kostet 13 Milliarden

Die «USS Gerald R. Ford» ist das teuerste Schiff der Welt. Am Samstag nimmt die US-Marine den Koloss auf ihrer Basis in Norfolk in Betrieb. Der 337 Meter lange, 78 Meter breite und 76 Meter hohe Flugzeugträger bietet Platz für etwa 4600 Menschen sowie bis zu 100 Militärjets.

Fast 13 Milliarden Dollar kostet das nukleargetriebene Kriegsschiff die amerikanischen Steuerzahler. Einige Entwicklungskosten für neue Technologien, die an Bord zur Anwendung kommen, sind dabei noch nicht einmal mitgerechnet. Auch letzte Schliffe und Tests nach Indienststellung werden zusätzlich zu Buche schlagen.

2008 wurde der Flugzeugträger in Auftrag gegeben. Zwei weitere Exemplare sind beim Hersteller Newport News Shipbuilding bestellt. Später könnten es zehn werden, wenn der Typ dereinst alle US-Flugzeugträger bisheriger Bauart ersetzen wird.

Touchscreen, elektromagnetisches Katapult

Die «USS Gerald R. Ford» kann mit einem Finger per Touchscreen gesteuert werden. US-Marinesoldat Jose Triana erklärt dem US-Nachrichtensender CNN: «Das Schiff kann sich im Grunde allein fahren.»

Auch sonst ist der neue Flugzeugträger mit modernster Technik vollgepackt. Der Atomantrieb bietet dreimal mehr Leistung als bei den älteren Modellen. Eine Reaktorfüllung reicht für 20 bis 25 Jahre.

Ein neues, elektromagnetisches Katapult schiesst die Flugzeuge in die Luft, wodurch pro Tag 25 Prozent mehr Starts möglich sind. Auch das Landesystem wurde überarbeitet. Dank eines neuartigen Fanghakens sollen die Flugzeuge nach der Landung in nur drei Sekunden anhalten. Weil die Landeenergie über ein Getriebe in einen Wasserpropeller umgeleitet wird, können nun auch schwere Flugzeuge auf dem Träger landen. (noo)