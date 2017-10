Die derzeit in Madagaskar auftretende Pest könnte sich nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auch auf andere Länder in der Region ausbreiten. Seit August gab es auf Madagaskar 131 Pest-Fälle. 24 Menschen starben.

Wegen der zahlreichen Flugverbindungen bestehe nun die Gefahr, dass die hoch ansteckende Seuche auch die Nachbarinseln im Indischen Ozean erreicht, sagte WHO-Sprecher Christian Lindmeier. Noch werde keine Reisewarnung ausgesprochen.

Bei der Pest handelt es sich um eine äusserst ansteckende bakterielle Infektionskrankheit, bei der Bakterien das Blut vergiften. Es kommt zu Nieren- und Leberversagen – die Krankheit verläuft meist tödlich. (nbb)