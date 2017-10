Esther Vogt rettete misshandelte Esel-Dame in Ägypten: «Es war ein fürchterlicher Anblick»

Schock auf einer Reisetour in Ägypten: Eine Schweizer Gruppe will sich die Pyramiden von Gizeh ansehen – und wird auf einen misshandelten Esel aufmerksam. Er ist völlig abgemagert, hat Wunden am Rücken und an den Beinen, das Fell ist an mehreren Stellen komplett weggescheuert. «Es war ein fürchterlicher Anblick», sagt Reiseleiterin Esther Vogt. Ein Arztbericht bestätigt später: Das elfjährige Tier hätte nicht mehr lange überlebt.

Das Grausame: Der Besitzer füttert den Esel absichtlich nur jeden zweiten Tag, erfährt Vogt von einem anderen Eselhalter. Der bemitleidenswerte Anblick soll Touristen dazu bringen, Geld locker zu machen. Für die Luzernerin ist klar: Das Tier braucht medizinische Betreuung. Sie will es dem Halter noch an Ort und Stelle abkaufen.

Es folgen zähe Verhandlungen, auch die Polizei taucht auf. Nach neun Stunden werden sich die Parteien endlich einig. Vogt kauft das Tier für 300 Euro und tauft es auf den Namen Seraphina. «Ich habe den Esel nicht gekauft, um ihn zu besitzen, sondern dass er sich selber gehört», erklärt Vogt.

Die Ereignisse vom 3. Oktober sorgen für Aufruhr in Ägypten, Zeitungen und TV-Sender berichten darüber. Während Seraphina in Kairo gepflegt wird, meldet sich eine ägyptische Tierschützerin. Sie nimmt das Tier in ihrem Hof in Sakkara am Rande der Wüste auf.

Doch die Geschichte ist noch nicht zu Ende: Vogt hat eine Einladung des ägyptischen Parlaments in Kairo erhalten. Sie macht sich dort nächste Woche vor mehreren Abgeordneten für ein Tierschutzgesetz stark – das gibt es in Ägypten noch nicht.

«Mir ist bewusst, dass die Rettung dieses einen Esels nur ein Tropfen auf den heissen Stein ist», sagt Vogt. Doch sie hofft, den einen oder anderen zum Denken anzuregen. «Seraphina soll die Botschafterin aller gequälten Tiere dieser Welt werden.»