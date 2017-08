Europa macht Mittelmeer-Route für Flüchtlinge dicht: Darum gibt Ärzte ohne Grenzen die Seerettung auf

BLICK: Weshalb hat Ärzte ohne Grenzen die Rettungsaktionen mit dem Schiff «Vos Prudence» im Mittelmeer suspendiert?

Bruno Jochum: Die libysche Küstenwache hat ihren Aktionsradius bis in internationale Gewässer ausgedehnt. Sie duldet in ihrem Zuständigkeitsbereich keine Nichtregierungsorganisationen. Auch die zentrale Seenotrettungsleitstelle in Rom hat eine entsprechende Warnung bekommen. Ein medizinisches Team von Ärzte ohne Grenzen ist trotzdem nach wie vor an Bord des Rettungsschiffs «Aquarius» von SOS Méditerranée tätig.

Das Sicherheitsrisiko geht von der libyschen Küstenwache aus, die von Europa unterstützt wird?

Ja, die nötigen Sicherheitsgarantien für solche Einsätze sind momentan nicht mehr gegeben.

Ist Libyen denn nicht froh über die Hilfe der Nichtregierungsorganisationen? Schliesslich bringen diese die aufgegriffenen Flüchtlinge nach Italien und nicht zurück nach Libyen.

Es wurde beschlossen, den Zufluss von Migranten und Flüchtlingen über das Mittelmeer zu stoppen. Die libysche Küstenwache bringt die aufgefangenen Menschen zurück nach Libyen.

Wie sieht es für die Flüchtlinge in Libyen aus?

Das ist das Problem. Ärzte ohne Grenzen hat Teams in den libyschen Flüchtlingslagern und kennt die Situation dort gut. Was wir dort sehen, sind teilweise haarsträubende Zustände. Die Menschen sind gewalttätigen Übergriffen ausgesetzt, die Lager hoffnungslos überfüllt. Teilweise stellen wir bei den Bewohnern akute Unterernährung fest. Man darf nicht vergessen, dass sich diese Flüchtlingszentren in einem Bürgerkriegsland in den Händen von Milizen befinden. Das war auch der Grund, weshalb die zentrale Seenotrettungsleitstelle in Rom, mit der wir immer hervorragend zusammengearbeitet haben, die Schiffe mit den geretteten Flüchtlingen jeweils nach Italien und nicht zurück nach Libyen beorderte.

Wen sehen Sie jetzt in der Verantwortung?

Das sind klar die europäischen Länder und die EU. Sie haben entschieden, die Grenzen nach aussen zu verlegen. Sie wollen die Flüchtlinge draussen haben. Wenn die Sicherheit dort gewährleistet wäre, dann könnte das ja funktionieren. Aber das ist in Libyen derzeit nicht der Fall.

Den Nichtregierungsorganisationen wird teilweise nachgesagt, mit Schleppern zusammenzuarbeiten. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf?

Dass wir mit Menschenschmugglern zusammenarbeiten sollen, ist schlicht ein schockierender Vorwurf. Ich möchte in diesem Zusammenhang betonen, dass 2014, als die Nichtregierungsorganisationen dort noch keine Seenotrettung betrieben, etwa gleich viele Flüchtlinge übers Mittelmeer nach Europa kamen wie 2017. Ausserdem machen wir im Prinzip ja die gleiche Arbeit wie etwa die italienische Küstenwache. Bei zwei Dritteln der Seenotrettungen handelt es sich übrigens um Einsätze, die von staatlichen Organisationen durchgeführt werden. Die Nichtregierungsorganisationen sind nur für einen Drittel verantwortlich.

Die EU und Italien haben einen neuen Verhaltenskodex für die nichtstaatliche Seenotrettung erarbeitet. Ärzte ohne Grenzen hat diesen nicht unterschrieben. War dies auch ein Grund für die Suspendierung der Rettungsarbeiten?

Auch dieser Verhaltenskodex ist Teil der Strategie, den Flüchtlingsstrom zu stoppen. Das ist die Politik der europäischen Länder und der EU. Ausschlaggebend bei unserer Entscheidung, die Rettungseinsätze der «Vos Prudence» zu suspendieren, war jedoch die veränderte Sicherheitslage.