Die Digitalisierung wird unseren Alltag in Zukunft stark verändern, wie der 1. Schweizer Digitaltag am Dienstag zeigte. Auch unsere Mobilität ist davon betroffen. Heute stecken Technologien wie Car-to-Car-Kommunikation oder autonomes Fahren noch in den Kinderschuhen – das wird sich bald rasant ändern. Doch die Zukunftsmobilität birgt auch Risiken: Die Wahrscheinlichkeit, dass bis zum Jahr 2023 ein Terroranschlag mit einem gehackten autonomen PW verübt wird, ist laut Experten der deutschen Tech-Beratungsfirma Invensity gross.

Die Gefahr bannen soll ein Gesetz für autonomes Fahren der EU, dass aber erst rund 2030 verabschiedet werden soll und festlegt, wie die Fahrzeuge untereinander kommunizieren und welche Sicherheitsanforderungen zu erfüllen sind. Die Terrorgefahr lauere aber nicht nur auf der Strasse: Bis 2030 soll die Nutzung von Drohnen um 5000 Prozent zulegen! «Generell gilt, ob autonome Autos oder GPS-gesteuerte Drohnen: Jedes dieser Systeme ist ein potenzielles Scheunentor für Angreifer. Drahtlos, berührungslos – Kriminalität erhält eine neue Dimension», warnt Invensity-Chef Frank Lichtenberg.