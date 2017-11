Extra-Sicherheitspersonal und Luxus-Flieger für Thanksgiving: Trump gibt 3,5 Millionen in fünf Tagen aus

Extra-Sicherheitspersonal und Luxus-Flieger für ThanksgivingTrump gibt 3,5 Millionen in fünf Tagen aus

US-Präsident Donald Trump verbrachte Thanksgiving in seinem «Winter-White-House» in Florida. Für seine Ausgaben in Höhe von 3,5 Millionen Franken muss der amerikanische Steuerzahler aufkommen.

12.30 Uhr , Aktualisiert vor 41 Minuten 5 Reax

teilen teilen teilen