Extremismus-Experte Samuel Althof über die Hamburger Ausschreitungen: «Für Linksextreme sind Polizisten keine Menschen»

BLICK: Herr Althof, haben die Ausschreitungen der Linksextremisten in Hamburg Sie schockiert?

Samuel Althof: Nein. Bei einem G-20-Gipfel weiss man, dass so etwas passieren kann. Das hat sich bei solchen Grossanlässen immer wieder gezeigt.

Warum hat man denn bisher so wenig vom Linksextremismus geredet?

Mich erstaunt, wie erstaunt die Politiker über die Ausschreitungen sind. Es gibt ja genügend Beispiele von linker Gewalt. Man spricht aber gerne mehr von Rechtsextremismus, weil es klar ist, wohin der führt. Bei den extremen linken Anliegen können viele irgendwie mitfühlen, weil es im Kern um Ungerechtigkeit geht.

Was ist schlimmer, linker oder rechter Extremismus?

Die Linken haben eine formulierte Gewaltprogrammatik, man greift gezielt jemanden oder eine Organisation an. Die Rechten schlagen punktuell mal zu, oft unter Alkoholeinfluss. Man sollte die beiden Seiten nicht direkt vergleichen, sondern muss jeden Fall gesondert betrachten.

Der Polizei wird vorgeworfen, die Demonstranten provoziert zu haben. Ist die Polizei an den Ausschreitungen in Hamburg schuld?

Auf keinen Fall. Im Gegenteil, ohne Polizei hätten die Ausschreitungen sogar noch schlimmer werden können.

476 Polizisten wurden verletzt. Warum gehören Polizisten zu den Hauptfeinden der Linksextremen?

Für sie sind Polizisten keine Menschen, sondern Teil des feindlichen Systems, das sie bekämpfen wollen. Polizisten sind ein Stück Staat, das man zerstören muss. Dieses Prinzip ist genauso für Dschihadisten typisch: Sie machen Menschen zu Objekten, die Hemmung entfällt.

Wie ist die linksextreme Szene organisiert?

Im Gegensatz zu den Rechten generalstabsmässig. Die Linken sind gut vernetzt und arbeiten zielgerichtet. Sie sind auch für juristische Auseinandersetzungen gewappnet. Oft wird für linke Randalierer das Wort Chaoten verwendet, was völlig falsch ist.

Auf Bildern sieht man Extremisten, die in Designerkleidern Steine werfen. Andere plündern Geschäfte und tragen Luxusgüter der kapitalistischen Welt nach Hause. Wie echt sind die Anliegen dieser Leute?

Es gibt hier den echten, leider gewalttätigen Antikapitalisten: Er zerstört im Geschäft einen Flachbildschirm, weil der für ihn ein Ausdruck von Kapitalismus ist. Er agiert gegen die von ihm gesehene Ungerechtigkeit. Und es gibt andere, die einfach randalieren wollen. Diese Typen checken einfach nicht, dass sie mit der Gewalt ihr eigentliches Thema in den Schatten stellen. Niemand redet nach Hamburg über die Ungerechtigkeit auf der Welt, alle Diskussionen handeln nur noch von den Ausschreitungen.

Wie muss man dieser Szene begegnen?

Notorische Gewaltanhänger erreicht man nicht mit Argumenten. Die Arbeit beginnt früher. Die Gesellschaft muss sich eingestehen können, dass Ungerechtigkeit besteht, und sich überlegen, wie man damit umgehen soll. So kann man den Extremismus verhindern.

Wie gross ist die linksextreme Szene in der Schweiz?

Auch wenn die Szene gut vernetzt ist, handelt es sich eher um lokale Geschichten. In Bern gibt es eine uralte Antifa-Szene, die sogar so etwas wie zur Kultur gehört. Der Polizei sind diese Leute bekannt.

Wie ist die Tendenz – müssen wir in der Schweiz auch mit Ausschreitungen wie in Hamburg rechnen?

Die Schweizer Linksextremen sind auch gewalttätig. Ich war einmal in einem besetzten Haus, in dem 70 Molotowcocktails bereitlagen. Man nimmt auch hier in Kauf, dass ein Polizist verletzt oder gar getötet wird. Damit es aber zu Ausschreitungen wie in Hamburg kommt, bräuchte es einen Grossanlass wie eben diesen G-20-Gipfel.