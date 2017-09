Fahrausweis-Entzug nach Selbstunfall: Rentner (88) kehrt Auto aufs Dach

Diesen Dienstag um 14 Uhr kracht ein 88-jähriger Fahrer auf der Burgunderstrasse in Bellach SO in ein parkiertes Auto. Als Folge davon kippte das Auto des Rentners auf die Seite und schliesslich auf das Dach.

Der Lenker konnte das Fahrzeug mit leichten Verletzungen selbständig verlassen, schreibt die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung. Der Fahrausweis wurden ihm entzogen. Nun wird die genaue Unfall-Ursache ermittelt. (jmh)