Es geschieht auf dem Heimweg von einer Beizentour in Sirnach. Während die meisten Einwohner des 7700-Seelen-Dorfes schon längst im Bett liegen, trennen Stefan S.* (36) noch 200 Meter von seinem Zuhause. Gegen drei Uhr morgens läuft er am Gemeindesaal der katholischen Pfarrei vorbei, als er Opfer einer feigen und brutalen Tat wird! Ein unbekannter Täter schlägt den Ex-Präsidenten des lokalen Turnvereins zusammen. Stefan S. erleidet durch die Schläge schwerste Kopfverletzungen.

«Blut tropfte aus seinem Ohr»

Kurz darauf finden Passanten und Anwohner S. auf dem Trottoir liegend vor. Ersthelfer G.H.* (43) schildert: «Es sah wirklich schlimm aus. Als wir ihn in Seitenlage drehten, sahen wir, dass Blut aus seinem Ohr tropft!»

Die Rega fliegt Stefan S. ins Spital, wo ihn die Ärzte in ein künstliches Koma versetzen. Seither kämpft der Amerika-Fan auf der Intensivstation um sein Leben. Da er nicht ansprechbar ist, kann er vorerst keine Hinweise auf seinen Peiniger liefern. Von diesem fehlt auch nach über zwei Tagen jede Spur. Dadurch scheint klar: Von selbst will sich der feige Schläger nicht der Polizei stellen. «Wir suchen weiterhin Zeugen, die Angaben zu Tathergang oder Täter machen können», sagt Matthias Graf, Sprecher der Thurgauer Polizei, zu BLICK.

Die Betroffenheit in Sirnach ist gross. Stefan S. ist wegen seines Engagements für den Turnverein dorfbekannt, verbrachte sein ganzes Leben in der Region und ist bei vielen Einheimischen beliebt. Kollegin B.F.* schreibt kurz nach der Tat auf seine Facebook-Seite: «Gestern habe ich dir ein schönes Wochenende gewünscht, alles ist anders gekommen. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Kraft!»

War Alkohol der Auslöser?

Wer nach Stefan S. fragt, stösst aber auch auf wenig Schmeichelhaftes: Wenn er Alkohol getrunken hat, gilt der Mann in der lokalen Beizenszene als berüchtigt. Bei steigendem Promillewert wird er als provokativ und aufdringlich beschrieben. Dies dürfte nach BLICK-Informationen auch in der Tatnacht der Fall gewesen sein. Kam es deshalb zu den verheerenden Schlägen?

Die Familie des Prügel-Opfers will sich auf Anfrage nicht zu dem tragischen Vorfall äussern. Der Bruder von Stefan S. gibt am Telefon aber an, einen «Verdacht» zu haben, wer dahinterstecken könnte. Mehr möchte er vorerst nicht verraten.