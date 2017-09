Fertig Handy-Spam: Swisscom blockiert Werbe-Anrufe

Werbe-Anrufe sind etwas vom Lästigsten, das die Telefonie mit sich bringt. Bis zu 600'000 Anrufe pro Tag zählen in der Schweiz zur Kategorie «nicht erwünscht», berichtete das Nachrichtenmagazin «10vor10» in der Sendung vom Mittwoch. Besonders im Herbst, wenn die Krankenkassen gewechselt werden, ist die Chance gross, dass statt der Freundin ein Call-Center-Agent am anderen Ende der Leitung sitzt.

Damit soll nun Schluss sein: Die Swisscom will noch in diesem Jahr ihren Kunden einen Werbeanruf-Filter zur Verfügung stellen, berichtet «10vor10». Dieser wird allerdings längst nicht alle Spam-Anrufe betreffen, sondern nur diejenigen von Firmen, die sich nicht an bestimmte Regeln halten.

Im Festnetz ein Erfolg

Bisher war der sogenannte Callfilter den Festnetzkunden vorbehalten, die seit November 2016 davon profitieren können. Laut Swisscom-Sprecherin Annina Merk sind die Erfahrungen mit der neuen Dienstleistung positiv:: Über 100'000 Anrufe würden so pro Woche herausgefiltert.

Bereits 2015 setzten sich Konsumentenschutz-Organisationen unter anderem mit Swisscom, Sunrise, UPC und Salt an einen Tisch, um über Massnahmen zur Blockade von Werbeanrufen zu diskutieren (BLICK berichtete). Swisscom habe nun die dort gemachten Versprechungen umgesetzt, schreibt die Stiftung für Konsumentenschutz in einer Mitteilung. Bei Sunrise und UPC zeichne sich bisher keine Lösung ab, Salt habe schon damals keine Bereitschaft gezeigt, ihren Kunden Werbeanruf-Filter zur Verfügung zu stellen.

Was da noch freiwillig war, könnte allerdings bald zur Pflicht werden. Der Bundesrat will über das teilrevidierte Fernmeldegesetz Telekommunikationsanbieter zwingen, unerwünschte Werbeanrufe zu bekämpfen (BLICK berichtete). Das letzte Wort in dieser Sache hat allerdings das Parlament.