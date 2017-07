Festival-Hochzeit am Open Air Frauenfeld: Vor einem Jahr verliebt, gestern geheiratet

Gute Musik, Sonnenschein und eine ausgelassene Stimmung – das verbindet. Besonders Stefan und Jules aus Matzingen TG. Die beiden lernten sich letztes Jahr am Open Air Frauenfeld kennen – und lieben. Seither sind sie unzertrennlich. So unzertrennlich, dass sie am Donnerstag – genau ein Jahr später – geheiratet haben.

Und wo könnte man den Bund des Lebens am besten besiegeln? Natürlich dort, wo man sich kennengelernt hat: Am Open Air Frauenfeld!

Hochzeitsfotos vor der Hauptbühne

Geheiratet wurde zwar nicht direkt auf dem Gelände des Open Airs, sondern auf dem Zivilstandsamt in Frauenfeld.

Doch als der offizielle Part vorbei war, gings mit der ganzen Familie und Freunden direkt ans Open Air.

Dort liess das Paar Hochzeitsfotos vor der neuen Hauptbühne schiessen! BLICK gratuliert dem glücklichen Paar! (maz)