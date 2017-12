Fettig luschtig für andere Fastfood-Ketten? Luca Hänni eröffnet erste Schweizer KFC-Filiale

Aufregung im Hühnerstall: Die US-Fastfood-Kette Kentucky Fried Chicken hat heute Morgen beim Genfer Bahnhof Cornavin (Einkaufscenter Les Cygnes) ihr fettiges Schweiz-Comeback gegeben.

Betrieben wird das KFC-Lokal vom Franchisenehmer Sogood SA. Dieser wird weitere Standorte in der Westschweiz für KFC erschliessen. Für die erste Schweizer Filiale hat die Pouletkette 40 Mitarbeiter eingestellt, ab 11 Uhr ist das Lokal täglich geöffnet.

Die Eröffnung in Genf soll erst der Anfang sein. «Ziel ist es, bald in allen Regionen der Schweiz präsent zu sein», sagt KFC-Länderchef Marco Schepers. Zusammen mit Popstar Luca Hänni unterhielt er heute bei der Eröffnung die ersten Genfer Kunden.

Der Neuling ist in der Schweiz bereits zweimal gescheitert. Nun aber ist er gekommen, um zu bleiben: «Wir rechnen mit bis zu zehn Jahren für den Aufbau der Kette mit 50 Filialen», sagte Schepers in einem BLICK-Interview von November. 2018 sind mindestens drei weitere Eröffnungen in der ganzen Schweiz geplant, etwa in Bern, dem Grossraum Zürich und im Tessin.

Migros will Chickeria in der Zürcher Langstrasse eröffnen

Konkurrentin Migros ist auf das KFC-Comeback vorbereitet. Vor einigen Jahren hat sie ihre Poulet-Fastfood-Kette Chickeria zunächst in der Ostschweiz lanciert. Die nächste Eröffnung findet schon kommende Woche statt: Am 15. Dezember nimmt an der Zürcher Langstrasse die insgesamt 15. Chickeria ihren Betrieb auf. Es ist das zweite Restaurant in der Stadt.

Mit Nachhaltigkeit und heimischem Pouletfleisch will die Migros die neue Konkurrenz auf Abstand halten. KFC Schweiz bezieht das Fleisch mehrheitlich aus Holland. «Wir prüfen aber auch die Zusammenarbeit mit Schweizer Mastbetrieben», sagte KFC-Manager Schepers dem BLICK. Billighühner aus Käfighaltung gebe es bei ihm keine.

Im Fastfood-Restaurant in Genf kostet ein Menü 13 bis 14 Franken. Das ist rund das Doppelte des Preises deutscher KFC-Lokale. Dafür gebe es unbegrenzten Getränke-Refill.