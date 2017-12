Feuerwehr im Einsatz: Babydaumen in Fidget-Spinner eingeklemmt

Am Dienstagabend um 21.25 Uhr geht bei der Feuerwehrwache in Alt-Erkrath (D) ein Notruf ein: «Person eingeklemmt». Auf der Fahrt zum Einsatz wird bekannt: Ein Baby steckt mit seiner Hand in einem Spielzeug fest. Vor Ort empfängt die Tante des kleinen Mädchens die Einsatzkräfte. Das Spielzeug ist ein Fidget-Spinner. Dieser steckt am Daumen der rechten Hand des Kindes fest.

Zuerst kommt ein Seitenschneider zum Einsatz. Die Plastikfassung des Spielzeugs wird durchtrennt. Doch ein Metallring steckt weiterhin fest auf dem Daumen des Kindes. Weder Schmiermittel noch das Kühlen des bereits geschwollenen Daumens können die Babyhand befreien.

Nächster Versuch: Mit einer Modellbaufräse versuchen die Rettungskräfte, das Spielzeug zu entfernen. Währenddessen wird bei einem benachbarten Schreiner eine Säge geholt. Doch auch diese Versuche scheitern. Weitere Werkzeuge kommen zum Einsatz, bis aufwendiges Sägen mit einem Metallsägeblatt gelingt. Nach mehr als einer Stunde ist das Mädchen vom Fidget-Spinner befreit.

Erleichterung bei den Eltern: Die Notärztin stellte bei dem Baby keine Verletzung fest. (jmh)