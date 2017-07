Flieger zieht einsam seine Kreise über Chur: Die rätselhafte Endlosschlaufe des Airbus 330

Stundenlang drehte heute ein Passagierflugzeug einsam seine Kreise in knapp 12'000 Metern Höhe über Arosa, Chur und dem Sarganserland. Immer wieder kurvte die Airbus-Maschine des Typs A330-200 ohne erkennbares Ziel hin und her, bis sie schliesslich – kurz nach 12 Uhr – am Flughafen Basel landete.

Ein aufmerksamer BLICK-Leser hat die ungewöhnliche Route des Fliegers auf der Internetseite Flightradar24.com beobachtet. Musste die Maschine tatsächlich so lange in der «Warteschlange» für Basel anstehen? Oder gab es gar ein Problem an Bord?

Skyguide-Sprecher Vladi Barrosa kann gegenüber BLICK Entwarnung geben. Bei der speziellen Route handle es sich um einen sogenannten Zertifizierungsflug. «Das Flugzeug wird dabei auf Herz und Nieren geprüft und seine Funktionsfähigkeit auch in aussergewöhnlichen Situationen wie starker Schräglage getestet.»

Der Luftraum über Graubünden und dem Süden von St.Gallen eignet sich dafür besonders gut, wie Barrosa weiter erklärt. «In dieser Region steht eine Testzone zur Verfügung, die in der Regel weder vom Militär noch von der zivilen Luftfahrt genutzt wird.» Es ist die einzige solche Zone in der Schweiz.

Besorgte Bewohner, die im betroffenen Gebiet wohnen, kann Barrosa ebenfalls beruhigen. «Solche Flüge finden zwar immer wieder statt, aber ihre Zahl ist übers ganze Jahr gesehen doch überschaubar.» (cat)