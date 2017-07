Seit Jahrzehnten reisen junge Menschen in den Ferien gerne mit der Bahn durch Europa und entdecken neue Städte. Möglich ist das dank der Interrail-Tickets. Sieben Fahrten innerhalb eines Monats kosten für bis 27-Jährige 280 Franken, Erwachsene zahlen 350 Franken.

Jetzt erhält der Bahnklassiker Konkurrenz: Der deutsche Fernbusriese Flixbus lanciert das Rundreise-Ticket Interflix. Für 120 Franken kann man mit dem Bus kreuz und quer durch Europa kurven – von Polen bis Portugal.

«Ein Grossteil unserer Kunden sind Junge, die gerade jetzt im Sommer neue Orte entdecken wollen», sagt Flixbus-Geschäftsleiter Fabian Stenger (31). «Wir wollen bequeme Mobilität für alle schaffen und damit Europa wieder ein Stückchen näher zusammenbringen.»

24 Länder stehen zur Auswahl

Der Frontalangriff von Flixbus auf das Interrail-Ticket ist an eine Bedingung geknüpft: Im Preis inbegriffen sind fünf Direktfahrten innert dreier Monate. Wann man fahren will, kann man aber frei wählen. Laut Flixbus stehen 1200 Destinationen in 24 Ländern zur Auswahl.

Möglich ist somit etwa die Route Zürich–Mailand (I)–Paris–Amsterdam, Hamburg (D)–Zürich. Oder von Basel aus nach Wien, Budapest, Zagreb und über Venedig (I) zurück nach Basel. Wer allerdings möglichst weit verreisen will, kann die fünf Fahrten auch ganz ausnutzen. Und von seiner letzten Station aus via Billigflieger in die Schweiz zurückkehren. Selbst dann reist man noch günstiger als mit der Bahn.

Dafür braucht es für die Busreise mehr Sitzleder. Immerhin gibt es in den Bussen Steckdosen und WLAN. Die Passagiere bleiben somit auch während der Reise online.