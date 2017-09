Frau lässt Ohrring in eine Dole fallen: Polizei taucht nach Diamant im Abwasserkanal

In Zürich liess eine Frau ihren wertvollen Diamant-Ohrring in die Kanalisation fallen. An der Suche nach dem Schmuckstück waren Taucher der Wasserschutzpolizei und zahlreiche Passanten beteiligt.

