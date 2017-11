Eine verschwundene Aktentasche sorgt in Deutschland für Aufsehen: In einer ganzseitigen anonymen Zeitungsannonce hat am Freitag jemand in Deutschland anonym 30'000 Euro (35'000 Franken) Belohnung für die Rückgabe einer verlorenen Aktentasche ausgesetzt.

Die Tasche müsse aber «inklusive des kompletten Inhalts» wiederbeschafft werden, heisst es in der riesigen Anzeige in der «Bild«-Zeitung.

Nach unbestätigten Informationen von «Spiegel online» ist die Besitzerin älter als 50 Jahre und will anonym bleiben. In der Tasche habe sie kostbaren Familienschmuck und wichtige Unterlagen gehabt. Bis jetzt sei die Suche trotz der hohen Belohnung erfolglos geblieben.

Anzeige kostet mehr als 20'000 Euro

Die Tasche in grauem Wildleder einer italienischen Edelmarke war laut Anzeige in einem Sushi-Restaurant im Berliner Hauptbahnhof am 4. November zur Mittagszeit abhandengekommen. Als Kontakt wurde eine E-Mail-Adresse angegeben.

Ein «Bild»-Sprecher sagte, der Verlag gehe davon aus, das es sich um eine private Anzeige handelt. Eine ganzseitige Annonce für die Berlin-Ausgabe von «Bild» kostet nach Listenpreis 23'866 Euro (ca. 27'500 Franken).

Ein Sprecher der Bundespolizei bestätigte auf Anfrage, dass am 4. November eine Anzeige wegen des Diebstahls einer Tasche bei der Wache im Hauptbahnhof eingegangen sei. Ob es sich dabei um dieselbe Tasche handelt, konnte er nicht bestätigen. Zum Inhalt der Tasche machte er keine Angaben. (SDA)