Führerschein weg: Raser (22) brettert mit 214 km/h über die A1

Ein 22-jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf Sonntag mit 214 km/h über die Autobahn A1 in Richtung Zürich gerast. Dabei wurde er von der Polizei erwischt. An der Messstelle bei Wettingen AG beträgt die maximal erlaubte Geschwindigkeit 120 km/h.

Der Mann wurde daraufhin angehalten, wie die Aargauer Kantonspolizei am Montag mitteilt. Aufgrund der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung schaltete sie die Staatsanwaltschaft Baden ein.

Die strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung beträgt 87 km/h – deshalb kommt der sogenannte Raserartikel zur Anwendung. (SDA/na)