Fünf Festnahmen, vier Personen wurden in Gewahrsam genommen: Hamburger Polizei zog 9 Schweizer Chaoten aus dem Verkehr

Die Gewalt in Zahlen

Die Polizei zog an der gestrigen Pressekonferenz eine traurige Bilanz: 476 Polizisten wurden verletzt. «Gesichtstreffer durch Pyrotechnik, Fahrrad von der Brücke geworfen, Gehirnerschütterung, Steinbewurf, Flaschenbewurf, Splitter unter dem Visier», zählte der Hamburger Einsatzleiter Hartmut Dudde auf. Zwei Helikopterpiloten wurden zudem mit Laserpointern geblendet. Der Täter wurde verhaftet und wegen versuchten Mordes angeklagt. Insgesamt wurden 186 Randalierer festgenommen und 225 Personen kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Unter den Festgenommenen sind 132 Deutsche, acht Franzosen und sieben Italiener – aber auch Chaoten aus Russland, der Schweiz und Spanien. Bislang wurden erst 37 Haftbefehle ausgesprochen. Der Sachschaden ist noch nicht bekannt, er dürfte in die Millionen gehen.