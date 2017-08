Für Familienbesuche und Hochzeitsvorbereitungen: Warum dürfen Ausgeschaffte Ferien in der Schweiz machen?

Bern weiss nicht, wer alles Schweiz-Ferien macht

Bern – Tatsächlich: Ausgeschaffte dürfen regelmässig in die Schweiz zurückkommen. Diese «Ferien» sind im Gesetz vorgesehen. «Suspension der Einreisesperre», heisst das im Fachjargon. Dabei kann die verfügende Behörde «ausnahmsweise aus humanitären oder anderen wichtigen Gründen» ein Einreiseverbot vorübergehend oder endgültig aufheben.

Genaue Zahlen fehlen

Wie vielen Leuten das ­gewährt wird, weiss man in Bern aber nicht. Dem Sekretariat für Migration, so erfuhr BLICK, fehlen genaue Zahlen. Man wisse nur, dass am Tag der BLICK-Anfrage 64 solcher Suspensionen gültig waren. Sprich: 64 Einreisesperren waren an diesem Tag ausgesetzt. Diese Zahl beinhaltet aber nicht nur Ausgeschaffte, sondern auch andere Menschen mit einer Einreisesperre.

Also auch Personen, die zum Beispiel ihr Visum überzogen hatten. Die Hauptgründe für die Ausnahmebewilligungen sind Familienbesuche, Heiratsvorbereitungen – aber auch gerichtliche Vorladungen.