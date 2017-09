Fundsachen bei Uber: Die Zürcher vergessen am meisten

Fundsachen bei UberDie Zürcher vergessen am meisten

Der «Lost and Found»-Index von Uber zeigt, welche Gegenstände am meisten vergessen werden. Die Zürcher sind am vergesslichsten, Basler hingegen vergessen fast nichts!

14.39 Uhr , Aktualisiert 14.45 Uhr 2 Reax

teilen teilen teilen