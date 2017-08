Gekidnapptes Model berichtet, wie brutal ihre Entführer Black Death sind: «Andere Frauen wurden Tigern verfüttert»

Am 11. Juli wurde in Mailand das 20-jährige Model Chloe Ayling entführt. Nach einer Woche kam die Britin unter mysteriösen Umständen frei: Sie erzählte der Polizei, dass sie der Entführer nur deshalb laufen liess, weil sie einen kleinen Sohn habe.

Der Polizei gelang es, den geständigen Täter zu schnappen. Es handelt sich um den 30-jährigen Polen Lukasz Herba. Er hatte der Frau Ketamin gespritzt, um sie zu betäuben. Er steckte sie in eine grosse Tasche und fuhr sie zu einem Versteck in Turin, wo er sie gefangen hielt.

Entführte Frauen nach Arabien verkauft

Hinter den Entführern vermutet die Polizei die kriminelle Gruppierung Black Death, die im Darknet Frauen, Drogen und Waffen verkaufen soll. Auch Auftragsmorde gehören zum Angebot.

Das freigelassene Model erzählte der Polizei über das Vorgehen von Black Death. Alle bisher von der Gruppierung entführten und versteigerten Frauen seien in arabische Länder verschleppt worden. Ihr Entführer habe ihr gesagt: «Wenn die Käufer der Mädchen überdrüssig werden, geben sie sie entweder an andere Leute weiter oder verfüttern sie an Tiger.»

Startgebot bei 300'000 Dollar

Auch Chloe Ayling sei bereits im Darknet angeboten worden mit den Worten: «Geboren in Grossbritannien, entführt in Italien. Kann weltweit transportiert werden. Lieferung innerhalb der EU kostenfrei. Startgebot 300’000 Dollar. Auktion findet am 16.7. statt.» 2015 hatte Black Death in einer ähnlichen Anzeige die Versteigerung einer jungen Frau namens Nicole angekündigt.

Europol ist schon vor einigen Jahren auf Spuren von Black Death gestossen. Ob Herba wirklich dazugehört, wird nun abgeklärt. Als sicher gilt hingegen, dass er das Model verkaufen wollte.