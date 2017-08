Geklauter Lamborghini war schon im Afrika-Container: «Endlich ist mein Baby wieder da!»

Endlich ist der gestohlene Lamborghini Huracán Spyder (610 PS) von Luxusauto-Vermieter Adriano Scheiwiller (30) wieder in sicheren Händen. Der Zürcher selbst kann es kaum glauben: «Ich bin so glücklich und dankbar. Ein wahres Wunder!»

Am Ende einer langen Entführungs-Odyssee wäre der Lambo fast in Afrika gelandet (BLICK berichtete). Mitte Juli mietet eine Frau mit einer irischen Identitätskarte den Wagen, bringt den Wagen aber nicht wie vereinbart zurück. Sondern entführt den Lamborghini nach London.

«Ich hatte von Anfang an ein ungutes Gefühl bei der Vermietung. Als ich dann per GPS gesehen habe, dass mein Lambo in London ist, war mir klar, dass etwas nicht stimmt.» Doch da ist es bereits zu spät. Das GPS-Signal erlischt. Vom Lambo fehlt jede Spur. Die Chance, dass der Wagen gefunden wird, tendiert gegen null.

Der Vermieter wäre fast auf den Kosten sitzengeblieben

Dann das Wunder. Am 1. August meldet sich plötzlich ein privater Ermittler: Er hat den Lambo gefunden! Was ihm der Detektiv erzählt, klingt wie ein TV-Krimi. Eine Gruppe von Afrikanern hatte den Wagen gestohlen, er sollte nach Afrika verschifft werden. Er befand sich schon auf dem Schiff in einem Container, zusammen mit anderen Luxus-Schlitten. «Das waren absolute Profis. Die haben die ganze Sache von Anfang an geplant», ist sich Scheiwiller sicher. «Ich hatte unverschämtes Glück. Nur wenig später wäre mein Auto weg gewesen.»

Und das wäre teuer geworden. «Wenn das Auto nicht mehr aufgetaucht wäre, hätte ich einen Verlust von einer Viertelmillion Franken gehabt». Denn wird ein Mietauto gestohlen, wird dies nicht als Diebstahl behandelt, sondern als Veruntreuung. Das heisst: Der Vermieter bleibt auf den Kosten sitzen.

Banges Warten auf grünes Licht der Briten

Dennoch kann Scheiwiller seinen Luxuswagen nicht gleich wieder nach Zürich fahren. Knapp zwei Wochen muss der Vermieter auf das grüne Licht der britischen Polizei warten. Letzten Donnerstag ist es dann soweit. Er darf seinen Wagen endlich holen. «Ich war hin und weg, als ich meinen Lambo im Container sah. Es war wie in einem Traum», beschreibt er den Moment des Wiedersehens. Auch weil der Lambo fast unversehrt ist. «Nur ein paar Kratzer an den Felgen und an der Front. Das wird zusammen um die 5000 Franken kosten», resümiert er beim Treffen mit BLICK.

Die Erleichterung ist viel grösser als der Ärger über die Kosten. «Endlich ist mein Baby wieder da», sagt Scheiwiller mit einem Lächeln und lässt den Motor der Luxus-Karosse vor Freude laut aufheulen. Für eine Testfahrt darf auch BLICK hinters Steuer des PS-starken Sportwagen. Fazit nach dem ersten Mal Gasgeben: Atemberaubend! Der schwarze Blitz beschleunigt in nur drei Sekunden von null auf 100 km/h.

Wut auf die Verbrecherbande, die seinen Lambo beinahe nach Afrika verschifft hätte, hat Scheiwiler nicht. «Dass Autos gestohlen werden, zählt zum Berufsrisiko einer Vermietung.» Dennoch wird er in Zukunft vorsichtiger sein, wem er ein Auto anvertraut. Besonders eine Regel wird er nun befolgen: «Ich werde gleich auf mein Bauchgefühl hören.»