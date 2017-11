Geld soll in Firmen statt in den Konsum fliessen: Schweiz-Bosnier wollen ihrer Heimat helfen

Die Schweiz ist der Balkan Westeuropas. Rund 60'000 Menschen mit bosnischen Wurzeln leben bei uns. Viele schicken Geld zu Verwandten. Rund 73 Millionen Dollar flossen laut Schätzungen der Weltbank 2012 aus der Schweiz nach Bosnien und Herzegowina – dreieinhalb Mal so viel wie das Jahresbudget aller in Bosnien engagierten Schweizer Firmen zusammen.

«Ich kenne keinen Bosnier, der kein Geld nach Bosnien schickt», sagt Edin Dacic (49), der mit fünf Jahren in die Schweiz kam. Er ist Vorstandsmitglied der Plattform i-dijaspora. Die ging vor zwei Jahren mit der Unterstützung von der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) online.

Die Plattform soll Anreize für die bosnische Diaspora in der Schweiz schaffen, Geld nicht einfach an Verwandte zu schicken, sondern es zu investieren. Der Geldstrom soll von Privatkonten in die Wirtschaft umgeleitet werden.

Bisher wenig Handel mit Bosnien

Letzten Freitag richtete i-dijaspora gemeinsam mit anderen Organisationen ein Business Forum aus. 16 bosnische und zehn Schweizer Firmen aus dem Bereich der Bau- und Möbelindustrie trafen sich in Zürich. Darunter KMU, aber auch grosse Namen wie Hornbach. Oder die Firma Möbel Pfister, die Einkäufer Lars Erler (49) zum Forum schickte.

Pfister kauft seit Jahren in Bosnien ein. «Pfister ist immer an Kooperationen mit Regionen interessiert, die gewisse Fertigkeiten und Kompetenzen besitzen», so ein Konzernsprecher.

Tatsächlich ist Bosnien in der Branche bekannt für hochqualitatives Holz und eine lange Tradition im Möbelbau. Sabina Heljic (38) freut sich, dass sie diese Fertigkeiten in Zürich präsentieren kann. Sie ist CEO von Krivaja Homes, die etwa Fertighäuser herstellt. «Seit drei Jahren sind wir in der Schweiz aktiv», sagt sie.

«Tolle Beispiele schaffen»

Dacic hofft, dass auf dem Business Forum Kontakte geknüpft werden. «So können wir tolle Beispiele schaffen.» Die sollen dann den Bosniern in der Schweiz zeigen, was sie mit ihrem Geld machten könnten anstatt es gen Südosten zu schicken.