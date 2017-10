Genfer Pony erhält Prothese nach Entführungs-Verstümmelung: Gamine ist wieder auf Trab!

Im Mai dieses Jahres wurde das Shetland Pony Gamine aus seinem Stall in Choulex GE entführt. Drei Monate später findet seine Besitzerin Stéphanie das Pferd so schwer verletzt in Frankreich wieder, dass ihm das linke Hinterbein amputiert werden muss.

Doch seit dieser Woche kann Gamine wieder auf vier Beinen laufen, denn sie ist wahrscheinlich das erste Pony der Schweiz mit einer Beinprothese.

«Wenn alles gut geht, können wir Gamine am Montag im Tierspital Bern abholen», sagt Stéphanie der Zeitung «Le Matin». Sie hat dem einjährigen Shetland Pony eine provisorische Prothese aus einer Gamasche gebastelt, als es versuchte, auf dem Stummel zu laufen.

Als Gamine vor drei Wochen an einer Dickdarmentzündung erkrankte, brachte sie ihre Besitzerin in das Tierspital Bern. Dort wurde für das Pferd eine richtige Prothese erstellt. Diese soll Gamine das Laufen ermöglichen, ohne sie zu ermüden. Bis heute ist unklar, wer das Shetland Pony vom Hof in Choulex gestohlen hat. (boo)