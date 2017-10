George W. Bush bricht jahrelanges Schweigen: Kritik an Trump wegen «regelrechten Lügenmärchen»

Der ehemalige US-Präsident George W. Bush trat nach seinem Rücktritt kaum mehr auf. In einer Rede am Donnerstag richtete er sich mit deutlichen Worten an die Öffentlichkeit, in dem er von «Gefahren für die amerikanische Demokratie» und dem «Zerfall des bürgerlichen Engagements» sprach.

Ohne dabei je den Namen seines Nachfolgers Donald Trump zu erwähnen, kritisierte er die politische Führung in seinem Land. «Unsere Politik ist anfälliger denn je für Verschwörungstheorien und regelrechte Lügenmärchen», sagte Bush in New York.

Kritik an Neonazi-Bewegungen

Gemeint war damit klar Donald Trump, denn Bush kritisierte auch die Bewegung der radikalen Rechte, namentlich die «White Supremacy», die jüngst zu schweren Ausschreitungen in den Vereinigten Staaten sorgten. Trump selbst tat sich schwer damit, sich von diesen Neonazi-Gruppierungen zu distanzieren.

Bush rief die Bevölkerung in seinem Land dazu auf, weltweit die Demokratie zu unterstützen: «Wir müssen uns unserer eigenen Identität erinnern und sie wiedererlangen», forderte Bush. Amerikaner hätten dabei einen historischen Vorteil: «Um unser Land zu erneuern, müssen wir uns nur unserer Werte erinnern.»

Bush verteidigte zugleich die wichtige Rolle, die Einwanderer in den USA spielten, und die Bedeutung des internationalen Handels. Trump hat in beiden Politikfeldern seit seinem Amtsantritt einen Kurswechsel eingeleitet.

Die rund 16 Minuten lange Rede sorgte für einiges Aufsehen. Die Reaktionen waren gewohnt gespalten: Während Trump-Gegner ihn lobten, gab es von Trump-Anhängern Kritik. (pma)