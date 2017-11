10'176 Franken: So viel wird jeder Einwohner der Schweiz im nächsten Jahr an Gesundheitskosten verursachen – erstmals in der Geschichte. Das zeigt die Herbstprognose der Konjunkturforschungsstelle KOF, die heute in Bern vorgestellt wurde.

Demnach beträgt das Kostenwachstum der Gesundheitsausgaben im laufenden Jahr 4,1 Prozent. Für das Jahr 2018 wird mit einem Anstieg von 3,9 Prozent gerechnet. Im Jahr 2019 erwartet die KOF ein Plus von 4 Prozent.

Die Kantone sparen sich gesund

Steigen werden die Kosten vor allem im ambulanten Bereich – insbesondere bei den Spitalambulatorien. «Eigentlich ist es ja positiv, dass heute mehr Behandlungen ambulant statt stationär durchgeführt werden», so Felix Schneuwly vom Vergleichsdienst Comparis, der die KOF-Prognose finanziert hat.

Denn das sei eigentlich kostengünstiger. Dem Prämienzahler nützt das jedoch nichts – denn anders als bei stationären Eingriffen zahlt bei ambulanten nur die Krankenkasse. Folge: Die Prämien steigen.

Die Kantone hingegen sparen sich so gesund, wie Schneuwly am Beispiel Luzern erklärt: «Luzern bestimmt Eingriffe, die nur noch ambulant durchgeführt werden dürfen – und spart dadurch ordentlich Geld. Die Steuern werden aber nicht gesenkt. Stattdessen kürzt der Kanton die Prämienverbilligungen – obwohl die Prämien durch seinen Entscheid steigen. Das ist ziemlich perfid.»

Auch die Patienten sind schuld

Comparis fordert daher wie andere Akteure auch, dass sich Kantone und Kassen an allen Spitalkosten beteiligen – egal, ob diese stationär oder ambulant anfallen.

Doch nicht nur Kantone sind schuld an der Kostenexplosion, sondern auch die Patienten. «Wir konsumieren heute viel mehr Medizin», so Schneuwly.

Zum einen durch den medizinischen Fortschritt: Hatte jemand vor 40 Jahren mit 45 einen Herzinfarkt, starb er daran wahrscheinlich. Heute kann so ein Patient alt werden – und gut leben. Auch Krebs und Diabetes lassen sich besser behandeln. «Der Fortschritt ist gut, hat aber auch seinen Preis», so Schneuwly.

Bessere Information hilft Kosten sparen

Er fordert daher, dass sehr teure Behandlungen nur noch dann von den Kassen bezahlt werden, wenn sie auch einen Erfolg versprechen. «Ich bin gegen Rationierung. Aber ich denke, dass schon viel erreicht wäre, wenn die Patienten besser über den Therapieerfolg und die wahrscheinliche Lebensqualität informiert werden. Dann würden sich einige gegen eine Behandlung entscheiden», ist er überzeugt.

Drittens steigen die Kosten auch, weil die Anspruchshaltung gestiegen sei: «Wir leisten uns häufiger einen Lebensstil, der medizinische Folgen hat», sagt Schneuwly, etwa mit Blick auf Diabetes Typ II, der durch Übergewicht begünstigt wird.

Und unsere Ansprüche sind gewachsen: «Immer mehr Patienten suchen den Spitalnotfall auf, statt den Hausarzt zu kontaktieren. Auch bei Bagatellfällen.» Auch das schlägt sich auf die Kosten nieder.

Wer sorgsam ist, soll belohnt werden

Der Krankenkassen-Experte meint, mehr Freiheit bei der Prämiengestaltung für die Versicherer könnte hier helfen: «Jeder soll das Recht haben, Gesundheitsleistungen à la carte zu konsumieren», sagt er. «Aber er soll es auch zahlen.» Wer hingegen Telemedizin nutze oder ein Hausarzt-Modell wähle, soll belohnt werden – weil er eben weniger Kosten verursache.