Gigantisches Projekt für Wasserratten: Europapark baut 20 Rutschbahnen!

Hunderte Schweizer reisen Tag für Tag nach Rust (D) in den Europapark. Heute Morgen auch eine Handvoll Journalisten. Der Grund: Der Europapark investiert stolze 150 Millionen Euro in das grösste Wellenbad Deutschlands. Hintergrund der grössten Investition in der 42-jährigen Geschichte: Der Wasserpark «Rulantica» soll für seine Besucher auch bei schlechtem Wetter oder im Winter attraktiv sein.

Schon heute arbeiten 3700 Menschen im Europapark. Mit der neuen Wasserwelt mit 20 Rutschbahnen und einem dazugehörigen Hotel kommen noch einmal 500 Jobs dazu, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtete.

Zwei Jahre lang sollen die Bauarbeiten am Megaprojekt dauern. Exakt am 70. Geburtstag von Park-Chef Roland Mack (68) sollen sich die ersten Gäste in der Wasserwelt austoben können. Wer ein klassisches Palmen-Ambiente erwartet, der wird staunen. Die Betreiberfamilie Mack setzen auf eine Welt aus Birken und Tannen.

Das mit 20'000 Quadratmetern grösste Hallenbad Deutschlands im skandinavischen Stil eingerichtet. Vor der Halle soll sogar ein Wikingerdorf zu stehen kommen. Die Investitionen sind hoch, die Erwartungen auch. Schon im ersten Jahr soll die Wasserwelt 600'000 Besucher anlocken.