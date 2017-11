Goji-Beeren, Açaí-Bowls, Hanf­samen, Matcha: Das sind die ­Superhelden der Superfoodliga. Knackig kommen sie in Form von Salaten, Green-Smoothies oder Müeslis daher, bunt und super frisch. Auch bestimmte Fisch- und Fleischsorten gehören dazu. Und sie sind plötzlich omnipräsent: An ­jeder Ecke schiessen Salatbars und Smoothietheken aus dem Boden. Ihr Siegeszug passt perfekt zum aktuellen Lifestyle: Das Mantra «Du bist, was du isst!» hat in unserer wohlstandsverwöhnten, Ersten Welt rituellen Kultstatus erreicht. Der Speiseplan ist für viele zum Statement eines Lebensstils geworden. Vegetarisch oder vegan, kohlehydratfrei oder nur bio – Essen wird zur Glaubensfrage. Und nun eben Superfoods!

Was ist Superfood?

Der Begriff „Superfood“ ist zu einem Modewort geworden. Hinter diesem neudeutsch-modischen Begriff verstecken sich Lebensmittel, die über eine besonders hohe Nährstoffdichte verfügen. Sie enthalten viele Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente oder sekun­däre Pflanzenwirkstoffe. Daneben sollten sie möglichst naturbelassen sein. Wers genau wissen will, kann sich im Internet schlau machen, dort sind ellenlange Listen zu finden, auf denen die Qualitäten von Chia-Samen, Randen, Heidelbeeren oder Grünkohl detailliert angepriesen werden.

Welche Lebensmittel sind Superfood?

Goji-Beeren und Co. sind hierzulande eventuell noch eher Exoten, doch unter den Superfoods taucht auch durchaus Altvertrautes auf: Gemüse wie Randen, oder auch Broccoli und Rüebli zum Beispiel. Granatapfelkerne gehören genauso dazu wie Avocados oder Datteln. Was also ist dran am Hype um das Neue am Alt­bekannten? Sind Superfoods tatsächlich so super? Oder vielmehr nur ein weiterer Trend in einer übersättigten Welt?



«Der Begriff ‹Superfood› tönt für die meisten schon mal per se gut», sagt Tommaso Cimeli. Der Zürcher Ernährungs­berater bestätigt das, was die Wissenschaft längst belegt hat: «Es gibt Bestandteile in gewissen Lebensmitteln und Getränken, die besonders gesund sind. Und diese sind in den Superfoods zuhauf enthalten.

Das Fruchtfleisch von AçaÍ- und Granat­apfel-Beeren hat nachweislich antioxidative Eigenschaften und kann dank seines hohen Nitratgehalts angeblich im Körper in Stickstoffmonoxide umgewandelt werden, die den Blutdruck und die Blutgerinnung positiv beeinflussen. Lachs wiederum enthält überproportional viel Omega-3-Fettsäuren, die Menschen mit Herzproblemen helfen. Baumnüsse und viele weitere Nusssorten enthalten so viel natürliches Eiweiss und Ballaststoffe, dass sie besonders von Vegetariern geschätzt werden, die damit einen Ausgleich zur fleischlosen Nahrung schaffen.

Gesund und Verjüngend mit Superfood

Superfood macht demnach nicht nur gesund, sondern soll auch den Alterungsprozess in Schach halten können oder uns gar vor möglichen Krankheiten bewahren. Schade nur, dass es laut dem Europäischen Informationszentrum für Lebensmittel (EUFIC) bis dato keine verbindliche Definition von Superfoods existiert. Auch die Tatsache, dass ein ausgewogener, gesunder Speiseplan positive Effekte hat, ist nicht wirk­-lich neu. «Die Ernährung», sagt Cimeli, ­«reguliert nicht nur unser Verdauungssystem, sie ist auch zu fünfzig Prozent ­dafür verantwortlich, ob man im Alter immer noch auf ein solides Immunsystem zurückgreifen kann.»



Ob das der tatsächliche Grund ist, ­warum sich Gesundheits- und Figurbewusste über Mittag noch rasch mit einem Smoothie oder einem knackigen Salat mit Lachsstreifen eindecken? Oder ist es eher die Tatsache, dass die Idee dahinter perfekt in die heutige Zeit passt? Wir Alltagshechler, die aus Zeitgründen nicht jedes vollwertige Mahl zu Hause am Herd zu­bereiten können, beruhigen unser Gewissen damit, dass wir den super gesunden Smoothie-to-go mit pürierten Açaí-Beeren und Granatapfelkernen schlürfen, den Salat in der Kantine mit frischen Lachsscheibchen aufrüsten oder zum Zvieri-Snack auf heimischen Baumnüssen herumkauen. Schliesslich, so wollen wir glauben, dass sich damit Kantinenfood aufwerten lässt und wir gesünder leben.

Wie funktioniert das gesündeste Superfood?

Doch leider ist auch das nicht ganz so einfach. Denn der Smoothie-to-go ist noch lange kein Allheilmittel. Wer seine Gesundheit via Ernährung massgeblich beeinflussen will, muss mehr tun. «Wichtig ist eine ausreichende Menge der wichtigen Vitamine und Spurenelemente und natürlich eine absolut konsequente Einnahme» sagt Cimeli. Will heissen – die Superfoods sind nur dann so richtig super, wenn sie konsequent und in ausreichender Menge verzehrt werden.



Ein abwechslungsreicher Speiseplan, bestehend aus viel Obst, Gemüse, «gesunden Proteinen» sowie einer sinnvoll ein­gesetzten Menge an Kohlehydraten, sei eben «immer noch die bestmögliche Art, sich vollwertig und gesund zu ernähren», meint der Profi. Weiss man obendrauf noch Bescheid darüber, welche «Superfoods» wirklich «Superwirkung» haben, und werden diese selbstverständlich und ohne gros­ses Aufsehen in den täglichen Speiseplan eingebaut, ist das natürlich umso besser! Und wer das Ganze dann auch noch mit einem gezielten Sport- und Be­wegungsprogramm anreichert, kommt ganz bestimmt in Superform.