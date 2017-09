Gleitschirmpilot (29) überlebt Sturz aus 70 Metern Höhe: In Heuseil verfangen und abgestürzt

Gleitschirmpilot (29) überlebt Sturz aus 70 Metern HöheIn Heuseil verfangen und abgestürzt

Ein Gleitschirmpilot ist am Freitag bei Wolfenschiessen NW mit seinem Gleitschirm gegen ein Heuseil geflogen und abgestürzt. Beim Sturz in ein bewaldetes und unwegsames Bachtobel zog er sich schwerste Verletzungen zu. Die Rettungsflugwacht brachte ihn in ein Spital.

vor 21 Minuten , Aktualisiert vor 5 Minuten 0 Reax

teilen teilen teilen