Gletscherabbruch droht: Teile von Saas-Grund VS werden Evakuierung

Weil am Triftgletscher ein grösserer Gletscherabbruch droht, haben die Behörden die Evakuierung eines darunterliegenden Wohngebiets in Saas-Grund VS eingeleitet. An der Gletscherzunge waren seit Wochenbeginn vermehrt Bewegungen festgestellt worden.

vor 22 Minuten , Aktualisiert vor 4 Minuten 0 Reax

