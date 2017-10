Goalie Lukas M. (20) entschuldigte sich nie beim gefoulten Stürmer Christian L. (27): Opfer reichte Anzeige aus Frust ein

Zwei Hobbyfussballer und ein Gerichtsprozess. Mit Sport hat die Geschichte um Goalie Lukas M.* (20) und Stürmer Christian L.* (27) nicht mehr viel zu tun. Ein Foul in einem Viertliga-Spiel in Henau SG ist jetzt Juristenfutter. Doch warum? Wollte Stürmer Christian L. es einfach nicht auf sich sitzen lassen, dass das Foul von Lukas M., bei welchem L.s Knie zertrümmerte wurde, nur mit einer Gelben Karte und einem Penalty taxiert wurde? Offenbar nicht. Sein Anwalt Marco Del Fabro sagt gegenüber BLICK: «Die Anzeige geschah aus Frust.»

Der heutige Juniorentrainer Christian L. muss nach dem Foul für zehn Tage ins Spital und ist während dreier Monate arbeitsunfähig. Während der Gefoulte selbst nichts sagen will, erklärt sein Vater Otmar L. gegenüber BLICK: «Der Goalie hat sich nie bei ihm entschuldigt und sich auch nie im Spital blicken lassen.» Weil er pensioniert sei, habe er sich um die Pflege seines Sohnes kümmern können.

Vater ärgert sich über Sympathien für den «Täter»

Das Kreisgericht Wil verurteilte Torhüter Lukas M. vorgestern wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einer bedingten Geldstrafe. Ausserdem soll er seinem Gegner über 6000 Franken Schadenersatz zahlen! Obwohl ihm niemand eine Absicht unterstellt und es auf Schweizer Sportplätzen immer wieder zu derart verhängnisvollen Zusammenstössen kommt.

Dem Verurteilten schwappte in Medien und Kommentarspalten deshalb eine Welle der Sympathie entgegen. Sehr zum Ärger des Vaters des Gefoulten: «In der Zeitung steht einfach nur Chabis! Man vergisst, wie schwer mein Bub verletzt worden ist.»

Geschichte ist noch längst nicht vom Tisch

Die Gegenseite sieht den Fall radikal anders. Nachdem sich gestern die Mutter von Lukas M. über das für sie ungerechte Urteil beklagte, spricht mittlerweile in der Familie des Goalies nur noch der Anwalt. Die Familie des jungen Polymechanikers prüft in den nächsten Tagen, ob sie das Urteil an das St. Galler Kantonsgericht weiterziehen möchte. Es droht noch mehr juristisches Hickhack.

Denn auch für Opfer-Vertreter Del Fabro ist die Sache noch nicht abgeschlossen. Ihm zufolge sei es denkbar, allfällige Langzeitfolgen zu einem späteren Zeitpunkt auf dem Zivilweg einzuklagen.

Ihre Klubs halten sich raus

Eine unangenehme Situation für die Vereine der beiden Spieler. «Für uns hat das mit Sport nichts mehr zu tun. Die Geschichte war eigentlich schon abgeschlossen – dann kam die Anzeige», sagt Wil-Breitensport-Präsident René Oettli (52).

Sein Henauer Amtskollege Rico Gerschwiler (48), bei dem der Gefoulte spielte, befürchtet: «Vielleicht müssen bald alle Spieler ein Formular unterschreiben und erklären, dass sie mit den Risiken und Gefahren der Sportart vertraut und einverstanden sind.»