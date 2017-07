Grégory Steiner (32) aus Zofingen AG feierte über 24 Stunden lang Polterabend: Höher als die Hochzeit

Für den Polterabend lassen sich die Kollegen einiges einfallen. Mit einem Harass Bier und ein paar Würstchen auf dem Grill ist es nicht mehr getan. Schweizweit poltert man immer aufwendiger und exklusiver. An Kosten und Mühen wird dabei nicht gespart. BLICK begleitete den Polterabend von Grégory Steiner (32) aus Zofingen AG. Zu Land, zu Wasser – und in der Luft.

5 Minuten packen für 24 Stunden Action

Mit einem lauten Knall geht der Tag um 8.30 Uhr los. Der Bräutigam wird mit Böllern aus dem Schlaf gerissen. Mehrere Freunde holen ihn ab. Fünf Minuten hat er Zeit seine Sachen für 24 Stunden zu packen. Wenig später sitzt der Bald-Bräutigam mit seinem Trauzeugen Lukas Bregenzer (33) in einem Flugzeug. In einer Höhe von 4000 Metern springen sie jeweils mit einem Tandemmaster in die Tiefe.

50 Sekunden freier Fall bevor der Schirm in die Höhe geht. Dann gleiten sie in die Tiefe. Und landen heil auf der Wiese vor dem Haus des Trauzeugen. «Adrenalin pur! Ein unglaubliches Glücksgefühl», sagt Steiner nach dem Sprung. Auf dem Acker warten bereits viele Freunde.

Mit Trauzeuge Bregenzer hat Steiner den richtigen Freund. Denn seine Firma swisslocaltravel hilft Polterern bei der Planung für einen unvergesslichen Tag. Für seinen Kollegen Grégory Steiner investierte er mehr als 40 Stunden Vorbereitungzeit.

Organisation ist alles

Der Experte weiss: «Wichtig ist vor allem, dass alles gut durchorganisiert ist. Dabei aber auch Zeit zum Entspannen bleibt. Und klar, alle Polterer müssen vorher informiert werden über Ablauf und Kosten», sagt Bregenzer. 120 Franken kostete der Wochenend-Spass pro Person. «Der Tandem-Sprung von 380 Franken wurde von einem Cousin des Bräutigams gesponsert», sagt Bregenzer.

Nach dem aufregenden Sprung wird grilliert, ehe es am Nachmittag nach Luzern geht. Nicht in einem normalen Auto, sondern in einer spektakulären weissen Stretchlimousine. Kostenpunkt pro Stunde: 400 Franken. «Ein unvergesslicher Tag, schon jetzt!», sagt der Bräutigam.

Hochzeit zum Schnapszahl-Datum am 9.9.2017

Doch zu Ende gepoltert ist noch lange nicht. Gegen 17.30 Uhr geht es aufs ausverkaufte Luzernerschiff – Party pur für viele Stunden! Die Stimmung der Gruppe: bestens. Langsam kommt die Partycrew in Schieflage. BLICK verabschiedet sich irgendwann von der Truppe und entlässt den Bräutigam in den sicheren Hafen der Ehe. Braut Ana (26) wartet schon gespannt auf ihren Bald-Ehemann. Geheiratet wird an einem Schnapszahl-Datum, dem 9.9.2017. Dann geht die Party weiter: Nicht in der Innerschweiz, sondern in Spanien, der Heimat der Braut.