Knapp drei Wochen bleiben bis zum Abstimmungs-Showdown über die Rentenreform. Der Ausgang dürfte eng werden. Kein Wunder also setzen beide Lager zur Schlussoffensive an.

SP mit 800'000 Abstimmungszeitungen

Zum Beispiel die SP: 800'000 Abstimmungszeitungen verteilt sie derzeit in der ganzen Schweiz. «Das ist eine der höchsten Auflagen der letzten vier Jahre – etwa ähnlich viel wie bei der Kampagne gegen die Unternehmenssteuerreform III», sagt SP-Sprecher Michael Sorg (36).

Dabei ist die Partei auf die Mitarbeit ihrer Basis angewiesen. «Eine vollständige Verteilung per Post wäre für uns zu teuer, die meisten Exemplare werden von unseren Mitgliedern und Sympathisanten von Hand verteilt», so Sorg. Er selber hat 600 Exemplare in seinem Quartier in die Briefkästen gesteckt.

Inhaltlich argumentiert die SP dabei vor allem mit einer Sicherung der Renten und einer Stärkung der AHV. Zu den erreichten Zielen zählt sie zudem: «Rentenalter 67 verhindert.»

Gegner verteilen zwei Millionen Flyer

Auch das Nein-Lager bleibt weiterhin aktiv. Auf eine Abstimmungszeitung wurde verzichtet. Dafür wurden in den letzten Tagen per Post zwei Millionen Flyer in die Schweizer Haushalte verschickt.

Vor allem wurde dabei die Deutschschweiz bedient. «Wir haben uns aus Budgetgründen auf einzelne Kantone konzentriert, die wir als strategisch wichtig erachten», sagt FDP-Kampagnenleiter Matthias Leitner (31).

Inhaltlich fokussiert die Nein-Allianz auf den 70-Franken-AHV-Ausbau. Ihr Slogan: «Junge verraten – Rentner bestrafen.»

Wer das Stimmvolk mit seinen Argumenten besser überzeugt, entscheidet sich am 24. September an der Urne.