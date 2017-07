Gurten-Festival, G-20-Demo,Terror-Gefahr und Céline-Dion-Konzert im Stade de Suisse: Berner Polizei ist auf «Eskalation vorbereitet»

Ruhig wird es in der Bundeshauptstadt an diesem Wochenende sicherlich nicht. Doch ob es beim Lärm von friedlich Feiernden bleibt? Auf dem Berner Hausberg rockt das Gurtenfestival. Im Stade de Suisse schmettert die kanadische Sängerin Céline Dion (49) am Abend ihre Hits wie «My Heart Will Go On». Und am Hauptbahnhof Bern findet eine «Solidaritätsdemonstration für die Verhafteten und Verletzten von Hamburg» statt.

Eine kleine Gruppe aus dem Kreis rund um das Kulturzentrum Reitschule hat zur unbewilligten Demonstration aufgerufen. Sie will gegen «reaktionäre Repressionsfantasien» demonstrieren. Bei der Stadt haben die Veranstalter bis heute Nachmittag kein Gesuch dafür eingereicht.

Keine konkreten Hinweise auf eine Bedrohung

Bei der Kantonspolizei hält man sich auf Anfrage bedeckt. Aber man sei «auf eine allfällige Eskalation vorbereitet», sagt Sprecherin Corinne Müller. «Wir beobachten die Situation sicherheitspolizeilich laufend und haben gestützt auf die verschiedenen Veranstaltungen anpassungsfähige Dispositive aufgestellt», sagt sie.

Die Kantonspolizei betont: «Auch wenn wir keine Hinweise auf eine konkrete Bedrohung des Kantons Bern haben, darf nicht vergessen werden, dass die terroristische Bedrohungslage in der Schweiz von den zuständigen Bundesbehörden schon seit längerer Zeit als erhöht beurteilt wird.» (vfc)