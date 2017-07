Hagelhölle im Mittelland: «Eiskörner so gross wie Golfbälle»

Das Gewitter hatte sich angekündigt: Bei Meteonews galt heute an vielen Orten im Mittelland die Alarmstufe Rot – Hagelstürme wurden erwartet. In Konolfingen BE kam es dann auch zu einem heftigen Gewittersturm, wie Leser dem BLICK berichten.

Céline Ingold filmte Hagelkörner so gross wie Golfbälle, die in Konolfingen niedergingen. «Es war unglaublich laut und beim Nachbarn zerfetzten die grossen Eiskörner das Trampolin», sagt Ingold. Sie habe ihr Auto zum Glück in die Garage gestellt, «sonst hätte es Schäden gegeben», ist sie sich sicher.

«Extrem starker Regen»

Die Kantonspolizei Bern sagt auf Anfrage von BLICK, das laufend Schadensmeldungen aus Konolfingen eingingen. Einerseits wegen des Hagels, andererseits aber sollen durch die starken Regenfälle auch Keller geflutet worden sein.

Roger Terret von Metenews sagt, dass vor allem im Bereich Mühleberg BE starke Gewitter niedergegangen sind. «Es wurden Böen von 122 Km/h gemessen». Zudem ging innerhalb von 10 Minuten 21.7 Liter Regen pro Quadratmeter nieder, «was ein extrem hoher Wert ist», so Terret weiter. Er rechnet vielerorts mit überfluteten Strassen und Kellern.

Probleme beim Bahnverkehr

Wegen des Unwetters ist auch die Bahnstrecke zwischen Rosshäusern und Gümmenen auf der Linie Bern-Kerzers unterbrochen, wie die SDA berichtet. Gemäss Bahnverkehrsinformationen ist die Dauer des Unterbruchs noch nicht abzuschätzen. Es muss mit Verspätungen und Zugausfällen gerechnet werden.