Happy End in Flumenthal SO: Ausgebüxte Schafe sind wieder zurück

Auf einer Weide im solothurnischen Flumenthal bei der katholischen Kirche sind letzten Dienstag vier Schafe abhanden gekommen.

Die Tiere sind nun wieder zurück bei ihrem Besitzer, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Die Schafe sind offenbar selbstständig aus der Weide abgehauen und liessen sich in Flumenthal auf einer anderen Weide bei einem Bauernhof nieder. Die dort wohnende Frau hörte am Radio den Aufruf und nahm mit dem Eigentümer Kontakt auf.

Der Schafbesitzer hatte am Dienstag bemerkt, dass in seiner Herde auf der Weide am Bornerichweg vier Bergschafe fehlen. Mehrere Tage lang suchte er die Umgebung ab, fand die Tiere aber nicht. Es handelt sich um zwei einjährige braune Böcke und je ein braunes und weisses zweijähriges Weibchen. Die Tiere sind je rund 40 Kilo schwer.

Wie die Schafe das Weideareal verlassen konnten, ist unklar. Zwei untere Querlatten der hölzernen Einzäunung lagen am Boden. Diese wurden mit Sicherheit nicht von den Schafen selber entfernt, wie bei der Kantonspolizei zu erfahren war. (SDA)