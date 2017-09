Banken-Tochter der Post erklärt das Sparprogramm: Das sagt die Postfinance zum Abbau

Banken-Tochter der Post erklärt das SparprogrammDas sagt die Postfinance zum Abbau

Postfinance hat mit der Umsetzung eines umfangreichen Spar- und Umbauprogramms begonnen. So will die Bank der Post in den nächsten Monaten die Zahl der Kontaktzentren und Büroflächen reduzieren. Teil des Sparprogramms ist auch ein Stellenabbau.

11.40 Uhr , Aktualisiert 12.32 Uhr 0 Reax

teilen teilen teilen