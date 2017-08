«Harvey» fordert weitere Opfer in Houston: 6-köpfige Familie ertrinkt in Van

Sie hatten ihr ganzes Leben vor sich, doch nun sind sie tot: Devy (†16), Dominic (†14), Xavier (†8) und Daisy Saldivar (†6) kamen in den Fluten des Sturms Harvey in Houston im US-Bundesstaat Texas ums Leben.

Gestern Mittwoch wurden ihre leblosen Körper in einem Van aufgefunden, der am Sonntag in Greens Bayou, etwas ausserhalb Houstons, von den Fluten erfasst wurde. Auch die Urgrosseltern der Kinder, Belia (†81) und Manuel Saldivar (†84), waren mit im Wagen.

Einzig der Grossonkel, Samuel Saldivar (56), überlebte. Er wollte seine Familie in Sicherheit bringen, doch auf einer Brücke lief der Wagen mit Wasser voll. Samuel konnte sich abschnallen, aussteigen und sich an einen Ast klammern. Die übrigen Insassen konnten nicht entkommen; die reissende Strömung sog den Van in einen Entwässerungskanal.

«Lass es bald vorbei sein»

Nur kurz vor dem Verschwinden des Vans am Sonntag postete Devy Saldivar (16) auf Facebook: «Kein Schlaf und habe Angst. Bitte lass dies bald vorbei sein.»

Die Familienangehörigen sind untröstlich. «Wir sind am Boden zerstört», erzählt Virginia Saldivar, Grossmutter der Kinder, «NBC News». «Sie waren die süssesten Kinder.»

Auf www.gofundme.com kann man für die Mutter der Kinder spenden, damit sie ihre Liebsten beisetzen kann. (maz)