Heavy-Metal-Festival in Deutschland: Wacken-Besucher ruft wegen zu lauter Musik die Polizei

Seit Donnerstag herrscht Ausnahemzustand in der kleinen Gemeinde Wacken in Deutschland. Denn vom 3. bis zum 5. August findet seit 1990 ein gigantisches Heavy-Metal-Festival statt. Die idyllische Kleinstadt wird dann von lauter Musik, langen Männerhaaren und viel Bier in Beschlag genommen.

Kurioser Nachteinsatz bei #wacken: zu laute Musik im Nachbarzelt. Wir rieten zu Ohrenstöpseln #polizei https://t.co/41SME7dezC — Polizei SH (@SH_Polizei) 2013-07-22 14:22:09.0

Besonders die laute Heavy-Metal-Musik kann bis in die frühen Morgenstunden ertönen. Einem Festival-Besucher scheint damit nicht gerechnet zu haben. Er will wenigstens ein paar Stunden Schlaf bekommen und ruft die Polizei mit der Beschwerde: Das Nachbarzelt sei zu laut. Statt dem feierwütigem Nachbarn zu ermahnen, rieten die Beamten zu Ohrstöpsel. Schliesslich handelt es sich hier um ein Festival. (jmh)