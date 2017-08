Heiss diskutiertes Urteil in Deutschland: Zwei Jahre Knast, weil er den IS abzocken wollte

Kontroverser Gerichtsentscheid in Deutschland: Das Landgericht Saarbrücken hat einen Syrer, der die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) um Geld prellen wollte, zu zwei Jahren Haft verurteilt – und damit eine hitzige Debatte in der Öffentlichkeit ausgelöst.

Denn: Mit seinem Entscheid hat das Gericht das IS-Vermögen als rechtlich geschützt angesehen. Und sogleich die juristische Frage aufgeworfen: Darf ein Vermögen, das verbrecherisch erworben wurde und verbrecherisch eingesetzt werden soll, überhaupt vom Recht geschützt werden?

Keine Komplizen, kein Tatplan

Konkret geht es um den syrischen Flüchtling Hasan A. (39), einen gelernten Coiffeur aus Damaskus, der am vergangenen Silvester im deutschen Burbach verhaftet wurde. Zunächst wurde der Mann beschuldigt, für den IS Sprengstoffanschläge geplant zu haben.

Im Prozess stellte sich jedoch heraus, dass an den Vorwürfen nichts dran war. A. hatte weder Komplizen noch einen Tatplan. Er war kein Terrorist, sondern ein Betrüger, der via Internetchats versucht hatte, dem IS umgerechnet rund 190'000 Franken abzuluchsen – mit dem falschen Versprechen, damit Anschläge «in den Ländern der Ungläubigen» zu begehen.

Über 100 Jahre alte Rechtslehre

Vor Gericht räumte A. ein, dass es ihm lediglich darum gegangen war, das Geld zu ergaunern, um angeblich seinen kranken Eltern in Damaskus zu helfen. Und so verurteilte ihn das Gericht nicht als IS-Terroristen, sondern als Betrüger.

Der Vorsitzende Richter berief sich laut der «Süddeutschen Zeitung» auf eine herrschende Rechtsmeinung, die jedes Vermögen schützt, ohne Rücksicht auf dessen rechtliche Anerkennung.

Die Lehre geht auf das alte Reichsgericht zurück. Das Gericht in Leipzig war 1911 der Ansicht, dass es «kein strafrechtlich ungeschütztes Vermögen» gibt. Demnach ist das Vermögen «eine von ihrem Inhaber losgelöste Wertmasse, die als solche stets schutzwürdig ist, ganz gleich, wie sie erlangt wurde und wie sie verwendet wird».

Mildernde Umstände?

Der Fall Hasan A. wird nicht nur unter Laien, sondern auch unter Juristen heftig diskutiert. Schliesslich geht es um die Einheit der Rechtsordnung: Wie soll jemand, der Terroristen oder andere Verbrecher beklaut, bestraft werden? Welches Vermögen ist vom Strafrecht geschützt? Gelten mildernde Umstände, wenn Betrüger Betrüger betrügen und Diebe Diebe bestehlen? Auf diese Fragen wird der Bundesgerichtshof als letzte Instanz schon bald Antworten liefern müssen. (gr)