Herzlos in Basel: Sechs frischgeborene Katzenbabys ausgesetzt!

Herzlos in BaselSechs frischgeborene Katzenbabys ausgesetzt!

BASEL - BS - Sechs ausgesetzte Katzenbabies hat der Tierschutz beider Basel am Freitag in der Stadt Basel gerettet. Der Verein will Strafanzeige erstatten.

16.15 Uhr , Aktualisiert vor 6 Minuten 0 Reax

teilen teilen teilen