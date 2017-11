Heute Abend 3. Teil des SRF-Krimis: Jetzt wird «Wilder» wild

Beklemmende Atmosphäre in den hochwinterlichen Urner und Glarner Alpen sowie starke Leistungen der Schauspieler: Damit hat die sechsteilige SRF-Krimireihe «Wilder» in den ersten beiden Folgen überzeugt. Das Tempo liess allerdings zu wünschen übrig.

Dies ändert sich jetzt: In Folge 3 (heute Dienstag, SRF 1, ab 20.05 Uhr) drückt Regisseur Pierre Monnard (41) auf den Action-Knopf – und zwar zünftig. Besonders in der Schlussphase bleibt keine Zeit, an Popcorn- und Biernachschub zu denken. Im Mittelpunkt der Episode steht Bundespolizist Manfred Kägi (Marcus Signer), der von seiner Chefin, Bundesanwältin Barbara Rossi (Sabina Schneebeli), massiv unter Druck gesetzt wird. Subito sollen jetzt Verantwortliche für die Entführung der Milliardärstochter Amina al-Baroudi (Amira El Sayed) und die Entführte selber her, dazu gerne auch ein Schuldiger für den Mord am Künstler Armon Todt (Christian Kohlund). Denn Rossi ist ihrerseits unter Dampf, von ganz oben aus dem Bundeshaus, es geht um viel Geld und offenbar akute Terrorgefahr.

Al-Baroudi-Bodyguard im Fadenkreuz

Kägi kämpft verbissen, unterstützt von Ermittlerkollegin Rosa Wilder (Sarah Spale), die ihm sogar verzeiht, dass er ihr politische Hintergründe zum Fall verheimlichte. Ins Fadenkreuz der beiden gerät der zwielichtige al-Baroudi-Bodyguard Rashad Rahmani (Samir Fuchs). Ist er der Familie des ägyptischen Financiers gegenüber wirklich so loyal, wie er vorgibt? Und ist er überhaupt der Mann, der er vorgibt zu sein? Verdachtsmomente ergeben sich durch brisantes Videomaterial, das Kochlehrling Jakob Siegenthaler (Julian Koechlin) von der Milliardärstochter und Rahmani gedreht hat.

Kägi greift, in die Ecke gedrängt, frontal an – mit fatalen Folgen. Rosa Wilder ihrerseits muss ein hochnotpeinliches Abendessen im Haus von Gemeindepräsident Robert Räber (László I. Kish) überstehen. Und macht eine eiskalte Entdeckung.